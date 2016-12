Kenya, scontri tribali: 100 morti

07:09 - Sono già decine le persone uccise in una settimana a seguito di violenti scontri tra diverse comunità nel nord del Kenya, al confine con l'Etiopia. Lo riferiscono le ong. Il quotidiano Standard sostiene che nel villaggio di Moyale, nella provincia di Marsabit, sono state uccise almeno 27 persone. Jaffer Isaak, un attivista che lotta per la fine del tribalismo, riferisce che il bilancio dei morti s'aggira tra i 70 e i 120, in una settimana.