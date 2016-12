Kenya,miliziani assediano villaggio

00:10 - Miliziani di una comunità del dipartimento del Turkana, nel nord-ovest del Kenya, assediano da giorni un viallaggio dove vivono centinaia di persone. Lo hanno riferito le autorità kenyane, precisando che gli attaccanti appartengono "alla comunita' Pakot", da sempre in conflitto con i Turkana per l'accesso all'acqua e ai pascoli. Almeno 900 abitanti, tra cui molte donne e bambini, non posso uscire di casa e sono senza acqua e cibo.