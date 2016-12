Kabul, Mullah Omar contro gli Usa

01:46 - Il leader dei talebani, Mullah Omar, ha denunciato il progetto del governo afghano di convocare una Loya Jirga (Gran Consiglio) per approvare un Accordo bilaterale di sicurezza con gli Stati Uniti, un documento che "non sarà accettabile per gli afghani". In un messaggio in occasione dell'Eid-ul-Odha (Festa del Sacrificio), Omar ha anche indicato che i talebani "respingono le elezioni (presidenziali)" in via di organizzazione e spinge il boicottaggio.