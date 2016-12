16:05 - "Dell'Italia ho fiducia assoluta". Lo ha detto il presidente afghano, Hamid Karzai, al presidente del Senato, Piero Grasso, cui ha manifestato "gratitudine per l'impegno italiano in Afghanistan, particolarmente nella provincia di Herat". "Una presenza non solo volta alla sicurezza, ma anche alla ricostruzione del tessuto economico e sociale di quell'area", ha aggiunto.