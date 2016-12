23 dicembre 2013 Johannesburg, l'aereo è troppo grande e non ci passa: sbatte l'ala contro un hangar Il velivolo, diretto a Londra, stava effettuando le manovre per entrare nella pista di decollo. Ferite quattro persone che si trovavano nell'edificio distrutto Tweet google 0 Invia ad un amico

10:16 - La manovra per entrare nella pista di decollo non è decisamente riuscita e il Boeing 747 della British Airways, con 202 persone a bordo, in partenza dall'aeroporto internazionale di Johannesburg diretto a Londra, ha sbattuto una delle ali contro un hangar. Nell'incidente sono rimaste lievemente ferite quattro persone che si trovavano nell'edificio.