Joele, udienza rinviata a lunedì

15:18 - E' stata rinviata a lunedì l'udienza preliminare dei quattro lituani accusati dell'omicidio di Joele Leotta. I quattro, che avrebbero pestato il giovane lecchese fino a ucciderlo nella sua camera a Maidstone, nel Kent, dovevano comparire oggi via videolink di fronte alla locale Magistrates Court. Tutto però è stato rimandato per un inconveniente tecnico. Intanto l'autopsia ha confermato che Joele è morto per gravi ferite alla testa.