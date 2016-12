Italiana uccisa in Ghana, è giallo

11:46 - E' avvolta nel mistero la morte in Ghana di una ricca vedova, Egle Bellunato, 74 anni, originaria del Trevigiano, ritrovata sgozzata e pugnalata in camera da letto nel villaggio di Amasaman, nel quale si era trasferita per dedicarsi al volontariato. A scoprire il cadavere, il 29 ottobre, è stato il compagno, Luigi Serradura, 62 anni. L'uomo, che si professa estraneo all'accaduto, è stato fermato dalla polizia ghanese con l'accusa di omicidio.