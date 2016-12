18:35 - Il Treno ad alta velocità Torino-Lione è una priorità sia per l'Italia sia per la Francia. Nella dichiarazione finale del vertice italo-francese a Villa Madama si legge infatti che i governi dei due Paesi "considerano la nuova linea un cantiere aperto di cui sottolineano il carattere prioritario della realizzazione". Nel documento viene poi evidenziata l'importanza del sostegno finanziario europeo in tal senso.