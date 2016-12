07:58 - Israele annuncerà all'inizio della la prossima settimana nuove costruzioni negli insediamenti, in concomitanza con la terza ondata di rilasci di prigionieri palestinesi come previsto dai negoziati di pace sponsorizzati dagli Stati Uniti. "Il governo israeliano - dice un funzionario - annuncerà nuove costruzioni in Cisgiordania e Gerusalemme Est in concomitanza con il rilascio di un terzo gruppo di prigionieri palestinesi".