06:24 - Passata la mezzanotte, come annunciato, Israele ha iniziato a liberare i primi detenuti di una seconda tranche di 26 palestinesi come "gesto di buona volontà" per il riavvio dei negoziati di pace. Alcuni sono stati rilasciati dal carcere israeliano di Ofer, nei pressi di Gerusalemme. Altri sono stati liberati a Gaza.