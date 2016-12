01:52 - Israele ha liberato nella notte 26 detenuti palestinesi così come concordato per rilanciare i negoziati di pace guidati dagli Stati Uniti. "Due furgoni con a bordo i detenuti hanno lasciato la prigione di Ofer e si dirigono verso Ramallah", in Cisgiordania, ha fatto sapere una fonte palestinese. I detenuti originari di Gaza saranno liberati ad Erez, punto di passaggio tra Israele e la regione.