07:08 - "Se l'Iran è riuscito a costruire una bomba atomica, allora tutti i Paesi del Medio Oriente ne seguiranno l'esempio". Lo sostiene il presidente di Israele, Shimon Peres, in un'intervista pubblicata dal quotidiano francese "Le Journal du Dimanche". Peres si augura che non diminuisca "la pressione per ottenere che l'Iran rinunci almeno nel lungo termine" al suo programma nucleare.