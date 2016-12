22:47 - Diverse migliaia di africani entrati clandestinamente in Israele dall'Egitto per chiedere asilo hanno manifestato a Tel Aviv protestando per il rifiuto delle autorità israeliane di concedere loro lo status di rifugiati. Lo ha riferito un portavoce della polizia. I manifestanti hanno denunciato anche che centinaia di persone nella loro stessa situazione sono state chiuse in centri di detenzione.