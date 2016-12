Irlanda, una bimba biondatrovata in un in campo rom

18:32 - Dopo il caso della piccola Maria, la bimba di carnagione chiarissima che viveva in un campo rom in Grecia, viene alla luce un episodio del tutto simile in Irlanda. Una bambina bionda con gli occhi azzurri, di 7 anni, è stata trovata dalla polizia presso una famiglia rom a Dublino. In attesa che il test del Dna stabilisca se si tratti, come sostiene la coppia, della figlia biologica, le autorità hanno affidato la piccola ai servizi sanitari e sociali.