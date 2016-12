Iraq, duplice attentato kamikaze Strage in una scuola elementare

16:16 - Duplice attentato in Iraq: un kamikaze ha attaccato una scuola elementare nel nord del Paese uccidendo 14 alunni e il direttore dell'istituto. Lo hanno reso noto fonti mediche. L'uomo è entrato nel cortile della scuola con un camion imbottito di esplosivo e si è fatto saltare in aria. Un altro attentato ha preso di mira alcuni pellegrini sciiti nel nord di Baghdad: almeno nove i morti.

L'attacco alla scuola elementare, nella città di Tel Afar, circa 70 km a nordest di Mosul, è giunto pochi minuti dopo un simile attacco contro una stazione di polizia, che non ha provocato vittime. In precedenza un funzionario locale aveva detto che nei due attentati erano morte almeno 10 persone.



"Oggi siamo stati colpiti da due grandi esplosioni che hanno provocato vittime e feriti - ha detto il sindaco di Tel Afar, Abdul Al Abbas -. La prima era un camion bomba che ha colpito una stazione di polizia, la seconda è stata in una scuola elementare".



Attentato contro pellegrini sciiti: nove morti - E ancora, un kamikaze si è fatto saltare in aria in mezzo a un gruppo di pellegrini sciiti nel nord di Baghdad, provocando almeno 9 morti e 20 feriti. Sabato, in un attacco suicida analogo, avevano perso la vita altri 49 sciiti. L'esplosione è avvenuta nel quartiere di Qahira mentre i pellegrini si dirigevano a piedi verso un mausoleo per commemorare la morte dell'imam Mohammed al-Jawad, nono imam dell'Islam sciita.