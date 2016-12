02:00 - Cinque ragazzini sono rimasti uccisi e 11 feriti nell'esplosione di una bomba vicino a uno spiazzo dove stavano giocando a calcio. E' successo nella località di Madain, a sud di Baghdad, in uno spazio aperto dove i giovani del luogo sono soliti riunirsi per giocare. Dall'inizio dell'anno sono oltre 4.750 le persone morte in attentati in Iraq, in un'ondata di violenze che fa temere il ritorno a una guerra interconfessionale tra sciiti e sunniti.