Iran,uccise 14 guardie di frontiera

08:27 - Quattordici guardie di frontiera iraniane sono state uccise nella notte tra venerdì e sabato in uno scontro a fuoco al confine con il Pakistan. "Quattordici guardie di frontiera sono state uccise in un scontro nella regione di Saravan (Sistan e Balucistan) mentre altre cinque sono rimaste ferite", fanno sapere fonti dell'agenzia di stampa Irna, spiegando di non sapere se l'attacco sia stato opera di "banditi o ribelli ostili al Repubblica Islamica".