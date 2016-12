Iran: "Sì ad arricchimento uranio"

06:46 - Per il ministro degli Esteri e capo-negoziatore iraniano, Mohammad Javad Zarif, il diritto iraniano all'arricchimento dell'uranio è stato riconosciuto nell'intesa raggiunta a Ginevra. "Il piano d'azione include un chiaro riferimento al fatto che il programma iraniano di arricchimento continuerà - ha detto Zarif -. Per il trattato di non proliferazione, niente può privare un Paese del diritto alla tecnologia nucleare per obiettivi pacifici".