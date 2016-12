Iran, seconda scimmia nello spazio

20:06 - L'Iran ha annunciato di avere recuperato sana e salva sulla terra una scimmia inviata nello spazio a bordo di una capsula spaziale, concludendo con successo la seconda operazione di questo tipo compiuta nell'ambito del suo controverso programma balistico. La scimmia, chiamata Fargam, è stata lanciata a bordo di una capsula che è rimasta in orbita 15 minuti.

La capsula e la scimmia sono state poi "recuperate" dai tecnici iraniani, anche se non è stato precisato dove e quando sono atterrati. Durante il viaggio, hanno riferito i media iraniani, gli scienziati hanno monitorato le condizioni di salute della scimmia. Le informazioni raccolte serviranno poi per condurre ricerche nella Repubblica islamica in campo aerospaziale e dell'ingegneria medica.