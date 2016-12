Iran,Obama: mantenuto promesse

21:25 - "Ho fatto quello che avevo detto: Osama bin Laden è stato eliminato, la guerra in Afghanistan è finita. Ed è stato raggiunto un accordo con l'Iran": lo ha affermato il presidente americano, Barack Obama, parlando a San Francisco facendo un bilancio delle promesse mantenute in politica estera in un momento in cui la sua popolarità tra gli americani è al minimo storico. "E' ora - ha aggiunto - per una nuova era di leadership del popolo americano nel mondo".