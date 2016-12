06:37 - Il consiglio (panchayat) di un villaggio dello Stato indiano orientale di Bihar ha proibito l'uso dei telefoni cellulari alle ragazze non ancora sposate. Lo scrive il quotidiano The Times of India. La decisione "è stata adottata dopo aver consultato centinaia di abitanti del villaggio". Le famiglie sono state avvertite che "ogni trasgressione sarà accompagnata da una pesante multa".