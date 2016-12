28 dicembre 2013 India, va a fuoco la carrozza di un treno: i morti sono almeno 23 L'incendio è scoppiato su un convoglio in viaggio sulla tratta Bangalore-Nanded. Il rogo si è sviluppato in una carrozza di seconda classe dove c'erano 64 passeggeri Tweet google 0 Invia ad un amico

11:42 - Sono almeno 23 le persone rimaste uccise in un incendio a bordo di un treno, nello stato dell'Andhra Pradesh nel Sud dell'India. L'incendio è scoppiato su un convoglio in viaggio sulla tratta Bangalore-Nanded. Il rogo si è sviluppato in una carrozza di seconda classe dove c'erano 64 passeggeri. Nove di loro sono stati trasportati all'ospedale con gravi ustioni.

Un portavoce delle Ferrovie indiane ha detto che molti passeggeri sono morti a causa del fumo che si è sprigionato dagli scompartimenti. Alcune persone si sarebbero gettate dal treno per il panico.



Non si conoscono per ora le cause dell'incidente. Il primo ministro Manmohan Singh ha espresso il suo cordoglio per le vittime e stabilito dei risarcimenti per le famiglie colpite dal disastro.