01:28 - Un treno in corsa ha travolto un branco di elefanti nello Stato indiano occidentale del West Bengala, uccidendone almeno sei. Stando ai primi rilevamenti il convoglio "viaggiava ad almeno 100 km/h", ben oltre i 40 km/h, la velocità massima fissata per i convogli ferroviari in quella zona, che fa parte del cosiddetto "corridoio degli elefanti". Nell'incidente altri 15 pachidermi sono rimasti feriti.