India si prepara al ciclone Phailin

06:16 - Il Dipartimento meteorologico indiano ha confermato che il ciclone Phailin, di categoria 4 sulla scala convenzionale di 5, "attualmente in evoluzione nella Baia del Bengala", toccherà a breve le coste occidentali indiane fra gli Stati dell'Andhra Pradesh e dell'Orissa. Scattato il piano d'emergenza, con almeno 300mila persone trasferite in rifugi. In un bollettino l'Imd ha confermato che Phailin è "una tempesta ciclonica molto forte".