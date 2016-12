09:29 - Circa 1.200 dipendenti, operai e personale amministrativo, sono scesi in sciopero all'improvviso nell'impianto di imbottigliamento della Coca Cola in Andhra Pradesh, nell'India meridionale. La protesta è stata inscenata contro il trattamento riservato dagli Usa alla vice console indiana a New York, Devyani Khobragade, arrestata e rimessa in libertà per l'accusa di falsificazione di documenti della sua domestica.