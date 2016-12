India, saltano da treno: 10 morti

21:40 - Dieci persone che viaggiavano su un treno in India, nello Stato meridionale dell'Andhra Pradesh, sono morte e altrettante sono rimaste ferite in un incidente dovuto a un falso allarme incendio in una carrozza. Il gruppo di passeggeri è saltato a terra nella stazione di Gotlam, vicino alla città di Vizianagaram, ma non si è accorto che sul binario stava sopraggiungendo a grande velocità un treno passeggeri. Tutti sono stati travolti.