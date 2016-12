India, rogo in grattacielo: 7 morti

10:54 - Tragedia in India: un incendio è scoppiato in un grattacielo di 26 piani in una zona residenziale di Mumbai, causando la morte di sette persone ed il ferimento di altre sette, fra cui sei vigili del fuoco. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. Le fiamme, hanno indicato responsabili locali, si sono manifestate, per cause ancora da stabilire, al 13/o piano dell'edificio Mont Blanc, situato in un'area elegante nella zona sud della città.

I vigili del fuoco, si è inoltre appreso, sono intervenuti con una ventina di automezzi ed hanno spento l'incendio poco dopo la mezzanotte. Un responsabile della municipalità di Mumbai ha precisato che i cadaveri, completamente carbonizzati, sono quelli di una donna e di sei uomini, che tuttavia non sono stati identificati e dovranno essere sottoposti a test del Dna.