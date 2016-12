India, ressa mortale:accuse polizia

09:24 - Non è ancora definitivo il bilancio della tragedia che domenica ha causato 115 morti su un ponte vicino al tempio di Ratangarh Mata, in India. Sommozzatori continuano a perlustrare le rive del fiume Sindh, alla ricerca di cadaveri. Intanto numerosi testimoni accusano la polizia: in molti hanno riferito che gli agenti non hanno esitato a gettare un gran numero di cadaveri nel fiume per cercare di mascherare il grave bilancio di vittime.