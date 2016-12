India,missione Marte: via countdown

06:12 - E' iniziato in un base spaziale dell'India orientale il countdown per la missione su Marte. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti. "Il countdown di 56 ore e 30 minuti è iniziato come previsto stamane e finora tutto sta procedendo bene", ha detto un portavoce dell'Organizzazione di ricerca spaziale indiana (Isro). Il lancio della navicella Mars Orbiter dalla base di Sriharikota è previsto martedì alle 14:38 ora locale (le 10:08 in Italia).