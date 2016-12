India, "happy hour" in ospedale

11:16 - Se fino ad oggi eravamo abituati a sentir parlare di “happy hour” in ristoranti, bar e sale multiplex, adesso questa offerta si allarga anche agli..ospedali! Un’idea che ha preso forma in India, e precisamente nel Narayana Health di Bangalore, come scrive il quotidiano Business Standard: nella battaglia per conquistare clienti della emergente classe media, infatti, sono stati ideati sconti per offrire servizi in orari in cui l’afflusso di pubblico è minore.

“Noi – ha spiegato un responsabile dell’Ospedale Narayana Health – siamo aperti 24 ore su 24 e abbiamo quindi macchinari e personale medico e paramedico in servizio per l’intera giornata; abbiamo perciò pensato di offrire sconti dal 30 al 75% nella fascia oraria tra le 20 e le 8 del mattino”. Un’offerta che, come osserva il giornale, è particolarmente appetibile, soprattutto per quei pazienti che devono sottoporsi a test particolarmente costosi come TAC o risonanze magnetiche.

Un’idea che, a quanto pare, sembra destinata a prendere piede anche in altri giganti del settore ospedaliero. Raj Raina, general manager per il marketing e le strategie del gruppo Apollo, ha dichiarato che in un primo momento proveranno l’”Happy hour” di sera, a partire dal mese prossimo, con servizi di base scontati del 30%. Da parte sua Aditya Vij, responsabile esecutivo del Fortis Healthcare, altro colosso ospedaliero, ha ammesso di star esaminando questa possibilità, ma di essere concentrati, per il momento, a cercare nuovi clienti con pacchetti scontati di analisi e controlli, in occasione di giornate speciali.