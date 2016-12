India, doppio stupro per una 20enne

09:23 - Una 20enne indiana è stata sequestrata e violentata da due differenti gruppi di persone. La ragazza è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'episodio è avvenuto la vigila di Natale, nella zona di Karaikal dell'ex colonia francese di Pondicherry in Tamil Nadu (India meridionale). La polizia, secondo alcuni media intervenuta con un certo ritardo, ha arrestato 11 delle 15 persone coinvolte nel duplice stupro.

La giovane aveva accompagnato un'amica che doveva incontrare il fidanzato il 24 dicembre a Karaikal. Allontanatasi dai due per lasciarli in intimità, la ragazza è stata aggredita all'improvviso da un gruppo di tre uomini che l'hanno portata in un luogo appartato dove uno di loro l'ha stuprata.



Una volta liberata, la 20enne è stata nuovamente assaltata da una seconda banda, di sette persone, che l'hanno trascinata in un edificio abbandonato. Qui in sei hanno abusato di lei.