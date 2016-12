India, autobus prende fuoco: 44 morti

06:12 - Un violento incendio a bordo di un autobus, provocato dall'esplosione di un serbatoio, ha ucciso almeno 44 persone, fra le quali dei bambini, nel sud dell'India. Lo ha reso noto la polizia locale. L'incendio è scoppiato dopo che l'autobus ha urtato il terrapieno di un'autostrada fra Bangalore e Hyderabad.

L'autista e l'addetto alle pulizie dell'autobus sono stati fermati dalla polizia per essere interrogati. I due, poco prima che il fuoco avvolgesse il pullman, sono riusciti a mettersi in salvo, sfondando un vetro.



Delle 49 persone che erano a bordo dell'autobus, solo 5 sono sopravvissute: l'autista e l'addetto alle pulizie e altre 3 persone al momento ricoverate in ospedale.