01:40 - Militanti dell'Esercito nazionale di liberazione Garo (Gnla) hanno teso una imboscata ad un veicolo della polizia nello Stato nord-orientale indiano di Meghalaya, uccidendo cinque agenti. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. L'operazione, hanno spiegato le autorità, è stata probabilmente organizzata per vendetta per le numerose perdite che il Gnla ha subito negli ultimi tempi per mano della polizia.