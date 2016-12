14:48 - Oltre 200mila persone sono state evacuate in India, negli Stati di Andhra Pradesh e di Orissa, in vista dell'arrivo sabato di Phailin, un ciclone definito dal Dipartimento di meteorologia nazionale "molto forte". Le autorità locali hanno avviato un maxipiano d'emergenza, trasferendo la popolazione in rifugi adeguati: l'operazione riguarda circa 140mila persone in Andhra Pradesh e 64mila in Orissa.