Incidente in elicottero, vedova della vittima accusa Elle Macpherson

09:43 - Elle Macpherson è accusata di aver insabbiato le responsabilità del marito in un incidente in elicottero alle Bahamas, costato la vita al suo migliore amico. L'ex top model è stata citata in giudizio, per omissione di soccorso, da Daria Valdez, vedova di Lance, morto a novembre nello schianto. Il marito della modella, il miliardario Jeff Soffer, sarebbe stato alla guida del velivolo senza avere il brevetto da pilota.

Come riporta il quotidiano The Telegraph, Soffer, proprietario del famoso albergo di Miami Fontainebleau, secondo l'accusa, sarebbe stato "incapace di far volare e controllare" l'elicottero, "senza una licenza di pilota valida". L'incidente è avvenuto durante un tentativo di atterraggio all'esclusivo Bay Golf & Ocean Club.



Il marito di "The Body" e altri quattro passeggeri sono sopravvissuti all'incidente, ma il signor Valdez, un fiscalista internazionale di successo, ha perso la vita.



Alla guida dell'elicottero poco prima dell'incidente non ci sarebbe stato il pilota, ma Soffer, senza licenza di volo. Elle Macpherson, secondo il legale della vedova, avrebbe coperto il marito, anche chiamando un testimone, sostenendo che alla guida del velivolo non c'era il consorte.