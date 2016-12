22 dicembre 2013 Inchiesta sull'aereo caduto in Namibia

19:57 - Il pilota dell'aereo di linea precipitato in Namibia a fine novembre si sarebbe schiantato al suolo volontariamente. Lo accredita un'inchiesta preliminare delle autorità del Mozambico: la scatola nera rivelerebbe "una chiara intenzione" suicida del comandante Herminio dos Santos Fernandes. Non chiare le ragioni dell'ipotetico raptus che ha causato la morte dei 27 passeggeri e dei sei membri dell'equipaggio. Finora si era parlato di maltempo fra le possibili cause, oltre che di scarsa sicurezza delle linee del Mozambico, bandite dallo spazio aereo Ue.

Secondo il report redatto dagli esperti del Ministero dei Trasporti della Namibia, l'aereo che il 29 novembre era decollato dal Mozambico diretto in Angola volava in condizioni normali. All'improvviso è iniziata una discesa quasi verticale che ha portato allo schianto sul suolo della Namibia. Secondo la scatola nera le variazioni della velocità e dell'altitudine sono state fatte manualmente. Il livello dell'altitudine era stato settato sotto il livello del mare. Al momento dello schianto il comandante Herminio dos Santos era solo nella cabina di pilotaggio perchè il copilota era in bagno. La scatola nera ha registrato il suono di una persona (probabilmente il copilota) che bussa continuamente alla porta della cabina di pilotaggio "come se chiedesse di entrare".