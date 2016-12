09:48 - "Al prossimo vertice europeo non lascerò il tavolo finché non ci sarà una soluzione reale e tempestiva per far fronte all'emergenza". Lo ha affermato il premier maltese, Joseph Muscat, nel corso di una telefonata con il presidente del Consiglio Ue Herman Van Rompuy. Venerdì, Muscat ha avuto una conversazione telefonica anche con il premier Enrico Letta, che a sua volta aveva parlato con Van Rompuy.