11:39 - Potrebbero essere centinaia, secondo fonti governative, i morti causati dal tifone Haiyan, che ha colpito Tabloban, nel centro delle Filippine. Cento finora i morti accertati. Oltre 900mila famiglie sono state colpite dalla catastrofe, cioè circa 4 milioni di persone, come riferisce l'agenzia nazionale per le emergenze. E quasi mezzo milione di persone hanno trovato riparo nei centri di evacuazione, mentre il supertifone ora minaccia la Cina.

Le correnti lo stanno infatti portando verso le coste meridionali del Paese asiatico. Il tifone si allontana dunque dopo aver distrutto case, provocato frane e nubifragi e interrotto elettricità e comunicazioni in numerose isole. Secondo i meteorologi cinesi, Hayian dovrebbe arrivare in nottata nella provincia insulare di Hainan, per diventare il trentesimo e più forte tifone dell'anno ad abbattersi sulle coste.



Già in queste ore, ad una velocità di 35 chilometri l'ora, il tifone aveva fatto il suo ingresso nelle acque del Mar Cinese Meridionale. Le autorità hanno richiamato in porto tutte le barche di pescatori, innalzando l'allarme per le onde da giallo ad arancione, il secondo livello di forza di un tifone subito dopo il livello rosso.



I numeri del tifone - La velocità dei venti quando Haiyan ha toccato terra (313 chilometri all'ora) ha fatto della tempesta la più potente mai registrata nell'arcipelago, anche se nelle ore successive l'agenzia meteorologica nazionale ha segnalato un progressivo indebolimento delle raffiche, fino a 200 chilometri all'ora.



Decine di migliaia di persone si sono rifugiate in scuole, centri sportivi e altre strutture pubbliche al coperto, le autorità hanno sospeso 200 voli passeggeri, i servizi di traghetto e di trasporto via terra, e l'attività dei pescherecci. Il potenziale di danno del tifone è stato definito "catastrofico", con 12 milioni di residenti nell'area del previsto percorso di Haiyan.