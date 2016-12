13:24 - "Tutti in posa: al tre scatto". Forse avrà usato queste parole il presidente americano, Barack Obama, che durante la cerimonia di commemorazione per Nelson Mandela ha fatto una foto con il primo ministro britannico, David Cameron, e il premier danese, Helle Thorning-Schmidt. Anche i tre capi di governo hanno dunque ceduto alla mania del "selfie", l'autoscatto che spopola sui social network. Chi pare non gradire è la first lady, Michelle Obama, che resta in disparte e lancia un'occhiataccia al marito mentre parla con la Thorning-Schmidt.