Il presidente Hollande diserterà le contestate Olimpiadi in Russia

00:40 - Il presidente francese, Francois Hollande, non parteciperà alla cerimonia di apertura delle olimpiadi invernali di Sochi, in Russia, a febbraio. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Laurent Fabius. "Non è previsto che le autorità francesi al più alto livello ci vadano", ha spiegato Fabius. Si rafforza così l'ombra del boicottaggio dei leader occidentali verso le olimpiadi di Putin, sotto accusa per le violazioni dei diritti umani in Russia.

Dopo il no del presidente tedesco Joachim Gauck, arriva quello del collega francese. Si rafforza così l'ombra del boicottaggio dei leader occidentali verso le olimpiadi di Vladimir Putin, sotto accusa per le violazioni dei diritti umani in Russia. Si tratta di un'altra defezione 'pesante', dopo quella del presidente tedesco Gauck. Se Berlino ha assicurato che non si tratta di boicottaggio, la stampa tedesca ha evocato proprio una protesta di Gauck contro le violazioni dei diritti umani e la pressioni persecutorie di Putin contro gli oppositori politici in Russia. Tra l'altro il presidente tedesco, ex pastore luterano e militante per i diritti umani nella Germania est, non ha effettuato nessuna visita ufficiale in Russia dal suo arrivo al potere nel 2012.



Putin viene invece chiamato in causa dalla vicepresidente della Commissione europea e commissaria per i Diritti umani, la lussemburghese Viviane Reding, che ha spiegato di non voler andare a Sochi proprio per protestare contro la condizione delle minoranze in Russia.



Proprio con riferimento alle olimpiadi di Sochi, in programma il prossimo febbraio, la Russia ha ricevuto molte critiche da parte di Ong e attivisti dei diritti umani per le condizioni disumane a cui sarebbero sottoposti i lavoratori immigrati reclutati in massa per costruire gli impianti che ospiteranno le gare. A questo si aggiungono le preoccupazioni internazionali per le leggi anti-gay. Su questo fronte sono già scesi in campo gli Stati Uniti attraverso le star del mondo dello sport e dello spettacolo, ma anche con tanti cittadini. Tanto che la Casa Bianca è tornata a lanciare un monito verso Mosca, chiedendo di rispettare i diritti di tutti i partecipanti alla manifestazione.



Al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite in settimana si sono anche riuniti i campioni dello sport che nel corso degli anni hanno fatto 'coming out', dalla ex tennista Martina Navratilova al cestista dell'Nba Jason Collins, per chiedere di eliminare l'omofobia dallo sport e per protestare contro la scelta di Sochi come sede delle prossime Olimpiadi invernali.