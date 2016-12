Tgcom24 >

Il premio Nobel per la Medicina assegnato
a due scienziati americani e a un tedesco 7 ottobre 2013

Hanno scoperto il meccanismo che regola il trasporto delle molecole nelle cellule

15:17 - Il premio Nobel per la Medicina è stato assegnato a James Rothman, Randy Schekman e Thomas Sudhof, autori della scoperta del meccanismo che regola il trasporto di molecole all'interno delle cellule. E' un meccanismo delicatissimo dal quale dipendono funzioni fondamentali, come l'attivazione di fibre nervose o il ruolo degli ormoni nel metabolismo. Come in un grande porto o in una stazione nella quale confluiscono continuamente mezzi carichi di merci, nelle cellule c'e' un continuo andirivieni di molecole come ormoni, neurotrasmettitori, citochine ed enzimi: tutte queste sostanze devono essere smistate nella destinazione corretta all'interno della cellula o trasportate al di fuori delle cellule, tutto al momento giusto.



I cargo addetti al trasporto sono minuscole 'bolle', vescicole circondate da membrane che trasportano le molecole da un organello all'altro delle cellule o che fondono la loro membrana con quella della membrana esterna della cellula per trasportare le molecole all'esterno delle cellule. Lo ha annunciato lo stesso comitato che attribuisce il prestigioso riconoscimento.



"Attraverso le loro scoperte, Rothman, Schekman e Sudhof hanno rivelato lo squisitamente preciso sistema di controllo per il trasporto e la consegna del carico cellulare", è scritto in una nota dell'Assemblea Nobel dell'istituto svedese Karolinska. Il premio è di 8 milioni di corone svedesi, pari a circa 883.000 euro. Quello per la medicina è il primo Nobel assegnato ogni anno. I riconoscimenti per le scienze, la letteratura e la pace sono stati consegnati per la prima volta nel 1901 in accordo con la volontà di Alfred Nobel, inventore della dinamite e imprenditore.