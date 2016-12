Il marò Girone verso la maturità

11:45 - La maturità (scolastica) è sempre più vicina. Il marò Salvatore Girone ha superato con la media dell'otto l'esame per l'ammissione al quinto anno del corso serale dell'istituto tecnico industriale 'Marconi' di Bari.



Il fuciliere, classe 1978, trattenuto in India da oltre 600 gionni, si è rimesso sui libri e ha superato brillantemente la sfida. Dall'ambasciata di New Delhi si è collegato via Skype alla scuola per sostenere gli scritti. La posta certificata ha consentito l'invio delle domande di meccanica, disegno, italiano e matematica, come la ricezione in Italia dei quesiti completati. All'orale ad aspettarlo c'erano storia, inglese, diritto, tecnologia e sistemi.



Ora la prova più dura per Savatore e il compagno Massimiliano Latorre sembra essere l'uscita dalla vicenda che li vede responsabili della morte di due pescatori indiani mentre erano in servizio.