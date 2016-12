Il ghiacciaio di Pine Island perde pezzi

17:17 - Un enorme iceberg di circa 700 chilometri quadrati galleggia nell’Atlantico dopo essersi staccato dal ghiacciaio antartico di Pine Island.La causa del distacco è stata determinata dall’arrivo della primavera australe e il colosso di ghiaccio grande come l’isola di Manhattan a New York, naviga in oceano aperto,rappresentando una minaccia per la navigazione e per le rotte sull’Atlantico.L’allarme è stato lanciato da ricercatori britannici dell’università di Sheffield, che ne stanno monitorando il percorso per prevederne la navigazione futura. Un incubo che riporta a quello dell’aprile 1912 che colpì e affondò il Titanic ma che fortunatamente, a più di un secolo di distanza, può essere scongiurato dai mezzi tecnologici e dai controlli satellitari.