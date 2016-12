Il carcere di Guantanamo resta aperto

07:12 - Guantanamo resta aperta e maggiori tutele per le vittime militari di molestie sessuali. E' il risultato del compromesso raggiunto fra i negoziatori di Camera e Senato sul progetto di legge per la Difesa americana. Lo riporta il New York Times, sottolineando che il pressing del presidente Barack Obama per la chiusura del supercarcere è stato respinto: Guantanamo resta aperta, i prigionieri non potranno essere trasferiti negli Stati Uniti.

E' vietata inoltre la costruzioni di strutture per ospitare i detenuti. Il compromesso però allenta le restrizioni per il trasferimento dei prigionieri nei loro paesi d'origine e in altri paesi, consentendo - afferma il senatore Carl Levin - che la metà dei prigionieri possa essere trasferita mentre un'altra metà resterà.