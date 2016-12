Tgcom24 >

Mondo >

I numeri degli abusi sessuali subiti diventano arte: l'idea di Ali Safran 11 novembre 2013 I numeri degli abusi sessuali subiti diventano arte: l'idea di Ali Safran Il suo blog fotografico "Surviving in numbers" raccoglie le foto-confessioni dei ragazzi che hanno subito violenze sessuali come è capitato a lei Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:54 - Tre anni dopo essere stata violentata, a 21 anni Ali Safran pensava ancora di non avere ricevuto giustizia. Durante il suo ultimo anno di liceo , era stata violentata da un amico. Dopo il processo, era riuscita a ottenere solo un ordine restrittivo contro il suo aggressore. Ha provato allora a connettersi con altri ragazzi e ragazze che avevano attraversato lo stesso percorso di dolore e da quel momento ha iniziato a compilare il blog fotografico "Surviving in numbers".

Si è messa in contatto quindi con altre vittime di abusi e ha chiesto loro di raccontare le storie vissute in forma anonima sul sito web. Per ogni violenza il "sopravvissuto" scrive un poster con tutti i numeri significativi .



"Le persone hanno così uno spazio dove condividere la propria tragedia" ha raccontato Safran.



In pochi mesi il sito ha avuto un incredibile successo e sempre più americani hanno mandato la foto con la propria "confessione". Da giugno il sito è diventato un'associazione non-profit che raccoglie fondi per iniziative di prevenzione nelle scuole.