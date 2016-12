Herat, Grasso dai militari italiani

10:25 - Il presidente del Senato, Piero Grasso, è giunto ad Herat per una visita al contingente militare italiano in occasione del Natale. Dopo un saluto ai soldati, Grasso incontrerà il governatore di Herat, Fazullah Wahedi, e deporrà una corona di fiori alla lapide commemorativa dei caduti in Afghanistan. Dopo la Messa, pranzerà con i militari e prima di far rientro a Roma avrà un incontro con il procuratore generale di Herat, Maria Bashir.