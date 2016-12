08:02 - Il presidente afghano Hamid Karzai ha lasciato Kabul alla volta di Teheran per una visita ufficiale in Iran. In agenda l situazione regionale e le relazioni bilaterali. Il viaggio di Karzai in Iran avviene all'indomani dell'arrivo a sorpresa in Afghanistan del Segretario alla Difesa americano, Chuck Hagel, con cui però non si è incontrato. Le relazioni afghano-americane si sono tese nelle ultime settimane.