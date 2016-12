Greenpeace Russia, estesa amnistia

08:45 - Buone notizie per gli attivisti di Greenpeace, tra cui l'italiano Cristian D'Alessandro, accusati in Russia di teppismo e liberi su cauzione. La Duma, cioè una Camera del Parlamento, ha approvato una modifica al progetto sull'amnistia promosso da Putin che la estende anche ai membri dell'associazione ambientalista. Lo scrive l'agenzia di stampa Interfax precisando che il provvedimento varrà pure per imputati in attesa di giudizio.