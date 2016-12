08:24 - Cristian D'Alessandro resterà in carcere in Russia fino al 24 novembre. Il tribunale regionale di Murmansk ha infatti respinto il ricorso dell'attivista italiano di Greenpeace, così come per gli altri 27 ambientalisti e i 2 giornalisti free lance. Lo riferisce via Twitter Greenpeace Russia. Per tutti "rimane l'accusa di pirateria, secondo l'articolo 227 del Codice penale russo".