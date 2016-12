07:12 - Protesta in grande stile per Greenpeace a Basilea, durante una partita di Champions fra Basilea e Shalke 04, per chiedere la liberazione dei 30 attivisti arrestati in Russia dopo la "scalata" della piattaforma petrolifera Prirazlomnaya della Gazprom. Quattro uomini dell'organizzazione ambientalista, con tanto di telecamera che ha ripreso le frasi salienti dell'impresa, sono saliti sul tetto dello stadio per issare e mostrare un grande striscione contro il colosso russo dell'estrazione del gas, sponsor della squadra tedesca.